تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو

تحركت شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، جاء ذلك وفقًا لما أفاد به مراسل قناة إكسترا نيوز.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي أسيرين إسرائيليين كانا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهما إلى الجيش الإسرائيلي عبر آلية إنسانية بإشراف دولي.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الجثتين أصبحتا بالفعل في عهدة الصليب الأحمر، وأن عملية التسليم نُفذت وفق تنسيق أمني وإنساني معقد في إحدى النقاط الحدودية جنوب القطاع، دون الكشف عن هوية القتيلين أو ظروف مقتلهما.