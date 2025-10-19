قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| ننشر تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية في المدارس
متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة
معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو

إسراء صبري

 تحركت شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، جاء ذلك وفقًا لما أفاد به مراسل قناة إكسترا نيوز.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي أسيرين إسرائيليين كانا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهما إلى الجيش الإسرائيلي عبر آلية إنسانية بإشراف دولي.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الجثتين أصبحتا بالفعل في عهدة الصليب الأحمر، وأن عملية التسليم نُفذت وفق تنسيق أمني وإنساني معقد في إحدى النقاط الحدودية جنوب القطاع، دون الكشف عن هوية القتيلين أو ظروف مقتلهما. 

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

