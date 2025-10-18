قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منة شلبي: النجاح دايما يكون بالصدفة ولا علاقة لذلك بالاجتهاد
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي أسيرين إسرائيليين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي أسيرين إسرائيليين
علي صالح

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي أسيرين إسرائيليين كانا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهما إلى الجيش الإسرائيلي عبر آلية إنسانية بإشراف دولي.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الجثتين أصبحتا بالفعل في عهدة الصليب الأحمر، وأن عملية التسليم نُفذت وفق تنسيق أمني وإنساني معقد في إحدى النقاط الحدودية جنوب القطاع، دون الكشف عن هوية القتيلين أو ظروف مقتلهما. 

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجيش الإسرائيلي أو حركة حماس بشأن تفاصيل العملية أو ما إذا كانت تأتي ضمن تفاهمات إنسانية أوسع.

ويأتي هذا التطور في ظل الهدوء النسبي الذي يسود قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تضمن بنودًا خاصة بتبادل الأسرى واستعادة الجثامين، بإشراف مباشر من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

 ويُنظر إلى تسليم الجثتين كخطوة تمهيدية نحو استكمال مراحل جديدة من الاتفاق، تشمل تبادل مزيد من الأسرى والمفقودين بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن تسليم الجثتين يحمل دلالات سياسية وإنسانية مزدوجة، إذ تحاول حماس من خلاله إظهار التزامها بالاتفاقات الميدانية مقابل تحسين الوضع الإنساني في غزة، فيما تسعى إسرائيل إلى إرضاء الرأي العام الداخلي الذي يضغط منذ أشهر لاستعادة الأسرى والمفقودين. 

كما يُتوقع أن يسهم هذا التطور في إحياء قنوات الوساطة الدولية التي شهدت جمودًا خلال الأسابيع الماضية، ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة حول الملفات الإنسانية العالقة.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثتي أسيرين إسرائيليين حركة حماس قطاع غزة الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

تدريبات فريق المصري

فور وصوله من ليبيا . مران لفريق المصري استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري

٢٥ من ذوي الهمم يشاركون بمسابقة"بورسعيد أرض المواهب"

25 من ذوي الهمم يشاركون بمسابقة بورسعيد أرض المواهب

رئيس شركة مياه الأقصر يناقش المخططات التفصيلية لمشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة

رئيس شركة مياه الأقصر يناقش مخططات مشروعات الصرف الصحي بمراكز المحافظة

بالصور

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد