الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت جثتي أسيرين إسرائيليين كانا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهما إلى الجيش الإسرائيلي عبر آلية إنسانية بإشراف دولي.

وذكرت القناة "12" العبرية أن الجثتين أصبحتا بالفعل في عهدة الصليب الأحمر، وأن عملية التسليم نُفذت وفق تنسيق أمني وإنساني معقد في إحدى النقاط الحدودية جنوب القطاع، دون الكشف عن هوية القتيلين أو ظروف مقتلهما.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجيش الإسرائيلي أو حركة حماس بشأن تفاصيل العملية أو ما إذا كانت تأتي ضمن تفاهمات إنسانية أوسع.

ويأتي هذا التطور في ظل الهدوء النسبي الذي يسود قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تضمن بنودًا خاصة بتبادل الأسرى واستعادة الجثامين، بإشراف مباشر من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

ويُنظر إلى تسليم الجثتين كخطوة تمهيدية نحو استكمال مراحل جديدة من الاتفاق، تشمل تبادل مزيد من الأسرى والمفقودين بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن تسليم الجثتين يحمل دلالات سياسية وإنسانية مزدوجة، إذ تحاول حماس من خلاله إظهار التزامها بالاتفاقات الميدانية مقابل تحسين الوضع الإنساني في غزة، فيما تسعى إسرائيل إلى إرضاء الرأي العام الداخلي الذي يضغط منذ أشهر لاستعادة الأسرى والمفقودين.

كما يُتوقع أن يسهم هذا التطور في إحياء قنوات الوساطة الدولية التي شهدت جمودًا خلال الأسابيع الماضية، ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة حول الملفات الإنسانية العالقة.