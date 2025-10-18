مي الصابغ: نعمل على تسهيل إدخال المساعدات لقطاع غزة في ظل الوضع الكارثي

أكدت مي الصابغ، مسؤولة الإعلام في اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، أن الاتحاد يعمل بشكل متكامل مع جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه السكان هناك.

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع شركاء أساسيين في المنطقة، من بينهم الهلال الأحمر المصري، والهلال الأحمر الأردني، والهلال الأحمر الفلسطيني، لتأمين إيصال المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين داخل القطاع.

العراقيل اللوجستية والإجراءات المعقدة

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري لعب دورًا محوريًا في الإشراف على عدد كبير من القوافل الإنسانية، من أبرزها قافلة "زاد العزة"، التي حملت كميات ضخمة من المساعدات المتنوعة، وأن هناك عوائق كبيرة تعرقل دخول الشاحنات، أبرزها العراقيل اللوجستية والإجراءات المعقدة على المعابر، بالإضافة إلى الصعوبات داخل القطاع نفسه نتيجة للدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وشددت على أن الاتحاد الدولي يواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية لضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم، بما يحفظ كرامة المتضررين ويوفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة.