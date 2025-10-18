قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي الصابغ: نعمل على تسهيل إدخال المساعدات لقطاع غزة في ظل الوضع الكارثي

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

أكدت مي الصابغ، مسؤولة الإعلام في اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، أن الاتحاد يعمل بشكل متكامل مع جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه السكان هناك.

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع شركاء أساسيين في المنطقة، من بينهم الهلال الأحمر المصري، والهلال الأحمر الأردني، والهلال الأحمر الفلسطيني، لتأمين إيصال المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين داخل القطاع.

العراقيل اللوجستية والإجراءات المعقدة

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري لعب دورًا محوريًا في الإشراف على عدد كبير من القوافل الإنسانية، من أبرزها قافلة "زاد العزة"، التي حملت كميات ضخمة من المساعدات المتنوعة، وأن هناك عوائق كبيرة تعرقل دخول الشاحنات، أبرزها العراقيل اللوجستية والإجراءات المعقدة على المعابر، بالإضافة إلى الصعوبات داخل القطاع نفسه نتيجة للدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وشددت على أن الاتحاد الدولي يواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية لضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم، بما يحفظ كرامة المتضررين ويوفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة.

المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة الصليب الأحمر الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

أنطونيو جوتيريش

جوتيريش يدين بشدة اتهامات الحوثيين العلنية ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم

رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس السيسي على نجاح مصر وجهودها الحثيثة في وقف الحرب بغزة

جيش الاحتلال

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية بطوباس

بالصور

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد