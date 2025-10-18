قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
رياضة

فيستون ماييلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى نهضة بركان بنهائي كأس السوبر

إسلام مقلد

نجح فيستون ماييلي في تسجيل الهدف الأول لنادي بيراميدز في مرمى نهضة بركان المغربي ، وذلك في المواجهة التي تجمعهما في مباراة كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوى.

وسجل ماييلي الهدف في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من وليد الكرتي ليسددها ماييلي صاروخية على يمين حارس مرمى نهضة بركان لتعلن عن تقدم بيراميدز بالهدف الأول.

وشهد الشوط الأول أداء متوسط من الفريقين وسط سيطرة بيراميدز على مجريات الكرة دون خطورة على مرمى الفريق المغربي، وأداء متحفظ بين الفريقين.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتى يورتيتش، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة نهضة بركان المغربى وذلك في المواجهة التي تجمعهما في مباراة كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – أحمد سامى – محمد الشيبي – محمد حمدى

خط الوسط : بلاتى توريه – مهند لاشين – وليد الكارتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى – أحمد عاطف قطه – ومصطفى فتحى

بيراميدز توّج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بينما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موسم مميز على المستويين المحلي والقاري.

ويمتلك بيراميدز تفوقًا واضحًا من الناحية المادية إذ تُقدر قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت بنحو 22.50 مليون يورو، يتصدرها البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.8 مليون يورو، يليه الكونغولي فيستون ماييلي بـ 1.8 مليون يورو.

أما فريق نهضة بركان، فتبلغ قيمته التسويقية حوالى 18.06 مليون يورو، ويُعد المغربي منير سويعر أغلى لاعبى الفريقين بقيمة 3 ملايين يورو، يليه مواطنه إسماعيل قندوس بـ2 مليون يورو.
 

فيستون ماييلي بيراميدز نهضة بركان المغربي نهضة بركان

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

