السفير ياسر سرور: استقرار السودان مرتبط بالأمن القومي المصري

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن الاستقرار في السودان مرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن مصر كدولة جوار لها علاقات خاصة مع السودان تتحرك وفق ثوابت واضحة تجاه هذا البلد الشقيق.

وقف الحرب وتحقيق الاستقرار

وأوضح أن القاهرة تشارك في كافة المبادرات الدولية المعنية بالسودان، بهدف دعم وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، مؤكداً أن موقف مصر ثابت تجاه السودان ويستند إلى الحفاظ على وحدة وسيادته.

وأضاف السفير، في لقاء خاص في برنامج الحصاد الإفريقي من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن التنسيق ضمن آلية الرباعية ليس سهلاً، لكنه يسعى للوصول إلى رؤية مشتركة من خلال الحوار والتشاور بين مصر، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة.

وقف إطلاق النار

وأكد أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو تسهيل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع في السودان.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن جهود القاهرة مستمرة لضمان نجاح هذه المبادرات والتنسيق الدولي، مشدداً على أن مصر تعمل بكل طاقتها لضمان تحقيق السلام والاستقرار في السودان، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الأمن، مع الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري.