مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان

محمد البدوي

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن التحركات الدبلوماسية المصرية في الأزمة السودانية بدأت عبر آلية رباعية بهدف رصد التطورات والتنسيق بين كافة الأطراف المتنازعة في السودان، والعمل على ردم الهوة وتقليص الانقسامات.

الأزمة السودانية

أوضح السفير أن الهدف من هذه التحركات هو وضع رؤية مشتركة للتعامل مع الأزمة السودانية وإنهاء الحرب بما يحافظ على وحدة وسيادة السودان ويعيد الاستقرار للبلاد.

أضاف السفير، خلال لقاء خاص في برنامج "الحصاد الإفريقي" من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤية المصرية والدولية المشتركة تتضمن خطوات متسلسلة تبدأ بهدنة إنسانية، يليها وقف إطلاق نار شامل، ثم إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل كافة الأطراف المعنية.

توفير حماية المدنيين

أكد أن هذه الرؤية تستند إلى مبادئ واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل آمن ومدروس، مع توفير حماية المدنيين واستقرار المنطقة.

وأشار السفير ياسر سرور الى أن السودان أبدى تجاوباً مع هذه الجهود، مشيراً إلى تصريح  عبد الفتاح البرهان الذي أكد استعداد بلاده للتفاوض بما يناسب السودان ويحقق إنهاء الحرب، وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه من استقرار ووحدة، مع استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والخرطوم لضمان نجاح العملية الدبلوماسية وفعالية تنفيذ الاتفاقات المستقبلية.

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف

سلامة داود: بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف عن أسرار دقيقة في إسناد الأفعال بين الحقيقة والمجاز

علي جمعة

علي جمعة: العفو فضيلة عظيمة تدخل في أبواب الفقه وما أحوجنا إليه بزمننا هذا

الزكاة

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

