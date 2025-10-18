مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن التحركات الدبلوماسية المصرية في الأزمة السودانية بدأت عبر آلية رباعية بهدف رصد التطورات والتنسيق بين كافة الأطراف المتنازعة في السودان، والعمل على ردم الهوة وتقليص الانقسامات.

الأزمة السودانية

أوضح السفير أن الهدف من هذه التحركات هو وضع رؤية مشتركة للتعامل مع الأزمة السودانية وإنهاء الحرب بما يحافظ على وحدة وسيادة السودان ويعيد الاستقرار للبلاد.

أضاف السفير، خلال لقاء خاص في برنامج "الحصاد الإفريقي" من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤية المصرية والدولية المشتركة تتضمن خطوات متسلسلة تبدأ بهدنة إنسانية، يليها وقف إطلاق نار شامل، ثم إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل كافة الأطراف المعنية.

توفير حماية المدنيين

أكد أن هذه الرؤية تستند إلى مبادئ واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل آمن ومدروس، مع توفير حماية المدنيين واستقرار المنطقة.

وأشار السفير ياسر سرور الى أن السودان أبدى تجاوباً مع هذه الجهود، مشيراً إلى تصريح عبد الفتاح البرهان الذي أكد استعداد بلاده للتفاوض بما يناسب السودان ويحقق إنهاء الحرب، وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه من استقرار ووحدة، مع استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والخرطوم لضمان نجاح العملية الدبلوماسية وفعالية تنفيذ الاتفاقات المستقبلية.