مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية، إن مصر لها مهمة واضحة في إطفاء الحرائق الإقليمية، وبعد إيقاف الحرب على قطاع غزة، نتجه الآن نحو السعي لإيقاف الحرب المستمرة في السودان"، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ ثابتة من ضمنها إنهاء الحروب، خاصة إذا كانت هذه الصراعات في الجوار المباشر لجمهورية مصر العربية.

التشاور المستمر بين القيادتين

وأضاف السفير، في تصريحات نقلها برنامج الحصاد الإفريقي من تقديم الإعلامي حساني بشير على قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة تأتي في إطار التشاور المستمر بين القيادتين في البلدين الشقيقين، استناداً إلى عدة أسس، أهمها العلاقات الخاصة بين مصر والسودان والموقف المصري الثابت على دعم وحدة وسلامة وسيادة السودان.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن الهدف الأساسي لمصر هو التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في السودان، مشدداً على أن القاهرة لن تحيد عن مواقفها الثابتة تجاه دعم الأمن والاستقرار في الجوار، وأن التشاور والتنسيق مع الخرطوم سيستمران على مختلف المستويات لضمان نجاح هذه الجهود الدبلوماسية.