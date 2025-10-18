الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية نقلًا عن دبلوماسيين، أن بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

قوة الاستقرار الدولي

وأشار الدبلوماسيون، إلى أنه من غير المتوقع مشاركة قوات أوروبية في عملية قوة الاستقرار الدولية في غزة، مؤكدين أن واشنطن تضغط لمنح قوة الاستقرار في غزة تفويضًا، دون أن تكون قوة حفظ سلام أممية كاملة.

قرار مجلس الأمن

ونوهت بمشروع قرار بمجلس الأمن بدعم أوروبي أمريكي لمنح قوة الاستقرار في غزة صلاحيات واسعة.

من جانب آخر؛ أكدت مي الصابغ، مسؤولة الإعلام في اتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، أن الاتحاد يعمل بشكل متكامل مع جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه السكان هناك.