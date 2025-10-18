قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر جلال: أنا راجل بيحب مراته جدا وربنا بيكرمني بسببها
سرطان الرئة من أخطر الأمراض.. اعرف أعراضه و7 أشياء تزيد الإصابة بالمرض
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام؟
أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن
ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون
اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهمة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر
بترفض تبيعه .. عمرو أديب: أمي كانت بتحل مشاكلنا بالذهب
الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس تمهيدًا لتسليمهما لجيش الاحتلال
مشهد مؤثر.. وفاة معلم بالمعاش في بورسعيد أثناء الصلاة بالمسجد
​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً
تحذير أمريكي غير مسبوق في ترينيداد وسط توتر متصاعد مع فنزويلا
ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا
كيشو: إجراءات اللعب باسم الولايات المتحدة لم تنته بعد وصعب جدا أرفع علم بلد تانية

كيشو
كيشو
هاني حسين

أكد محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2021، أنه رغم تحقيقه إنجازات رياضية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، من بينها بطولة العالم خمس مرات وبطولة أفريقيا ثلاث عشرة مرة، إلا أنه لا يشعر بوجود أي استمرارية أو خطة واضحة لتحسين الوضع الاجتماعي أو تطوير اللاعبين، مشيرًا إلى أن ما يواجهه الأبطال الرياضيون في مصر هو التجاهل وعدم التقدير.

وأوضح “كيشو”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن اللاعبين يُحمّلون دائمًا مسؤولية الأخطاء الإدارية ومشكلات الاتحادات الرياضية، رغم أن من حق أي لاعب أن تتوفر له الظروف المناسبة لتطوير مستواه كما يحدث في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن اللاعب الذي يرفع علم بلاده يجب أن يحظى بدعم متواصل بعد الإنجازات الكبرى، لا أن يُترك دون اهتمام أو خطة لتأهيله.

وأشار إلى أنه بعد حصوله على الميدالية الأولمبية، لم يتم تهيئته أو منحه حياة كريمة، موضحًا أن راتبه يأتي فقط من الرعاة، بينما لا يتلقى أي دعم أو راتب شهري من الاتحاد، مضيفًا: “أنا أتحمل كل المصاريف الخاصة بي، والرعاة هم من يتكفلون بكل شيء، من انتقالات وسفر”.

وشدد على أنه طالب مرارًا بتحسين أوضاعه المعيشية، لكن الرد من الاتحاد ووزارة الرياضة كان دائمًا عبارة عن مسكنات أو مبررات تتعلق بعدم وجود ميزانية، لافتًا إلى أن أبطال مصر تحملوا ظروفًا صعبة وظلوا يعملون ويشاركون دون أي مقابل مادي.

وحول ما أثير بشأن انتقاله للعب باسم دولة أخرى، أشار إلى أن إجراءات اللعب باسم الولايات المتحدة لم تنته بعد، وأنه غير مقيد حتى الآن على قائمة لاعبي أمريكا، مشددًا على أن رفع علم غير علم مصر أمر صعب عليه نفسيًا ووطنيا، قائلاً: “أنا بقالي 12 سنة برفع علم مصر في الخارج، وصعب جدًا أرفع علم بلد تانية، بحب بلدي ووطني، وعمري ما كنت أتمنى أكون في الموقف ده”

كيشو مصر المصارعة بطل المصارعة وزارة الرياضة

