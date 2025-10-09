بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو

شهدت الساحة الرياضة خلال الساعات الماضية، أزمة كبيرة بعد تصريحات محمد إبراهيم السيد (كيشو)، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الذي أكد فيها رغبته في تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال المرحلة المقبلة بدلا من مصر لعدم حصوله على الدعم اللازم من الاتحاد المصري للعبة.

ورغم تصريحات كيشو، إلا أن المستندات الرسمية تشير إلى حصوله على الدعم اللازم خلال السنوات الماضية، ما يؤكد عدم دقة تصريحات اللاعب.

وفقًا للمستندات التي كشف عنه مصدر في اتحاد المصارعة فإن كيشو حصل على دعم وصل إلى ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 21 ألف دولار، وهو ما يعكس دور وزارة الرياضة واتحاد المصارعة في دعمه على مدار السنوات الماضية.

وبصرف النظر عن المكافأت والدعم الذي حصل عليه اللاعب من مختلف الهيئات، يصل راتب كيشو الشهري إلى 55 ألف جنيه، منذ أغسطس 2022 حتى الآن.

آخر راتب حصل عليه اللاعب كان في 30 سبتمبر 2025، من برامج الرعاية الخاصة به ومن النادي الذى ينتمي له اللاعب.