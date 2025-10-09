قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
شهدت الساحة الرياضة خلال الساعات الماضية، أزمة كبيرة بعد تصريحات محمد إبراهيم السيد (كيشو)، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الذي أكد فيها رغبته في تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال المرحلة المقبلة بدلا من مصر لعدم حصوله على الدعم اللازم من الاتحاد المصري للعبة.

ورغم تصريحات كيشو، إلا أن المستندات الرسمية تشير إلى حصوله على الدعم اللازم خلال السنوات الماضية، ما يؤكد عدم دقة تصريحات اللاعب.

وفقًا للمستندات التي كشف عنه مصدر في اتحاد المصارعة فإن كيشو حصل على دعم وصل إلى ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 21 ألف دولار، وهو ما يعكس دور وزارة الرياضة واتحاد المصارعة في دعمه على مدار السنوات الماضية.

وبصرف النظر عن المكافأت والدعم الذي حصل عليه اللاعب من مختلف الهيئات، يصل راتب كيشو الشهري إلى 55 ألف جنيه، منذ أغسطس 2022 حتى الآن.

آخر راتب حصل عليه اللاعب كان في 30 سبتمبر 2025، من برامج الرعاية الخاصة به ومن النادي الذى ينتمي له اللاعب.

