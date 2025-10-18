بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن حادثة مقتل طفل الإسماعيلية تمثل جرس إنذار جديد وتحذيرًا خطيرًا من مخاطر المحتوى المرئي والإلكتروني العنيف الذي يتعرض له الأطفال، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة وحازمة على ما يشاهده النشء عبر المنصات المختلفة.

وأوضح “رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هناك حربًا ممنهجة تستهدف الجيل الجديد، حيث لم تعد الحروب الحديثة تعتمد فقط على السلاح، بل تستخدم التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية التي تُقدَّم في صورة ترفيهية لكنها تحمل مضامين سامة تبث السم داخل العسل.

وأضاف أن هذه الألعاب تعمل على توجيه الأطفال تدريجيًا نحو الإدمان الإلكتروني، إذ تبدأ بجذبهم عبر المكافآت والنقاط والمنافسة بين الأصدقاء، ثم تنمي فيهم سلوكيات عنيفة تجعلهم يتسابقون في مشاهد القتل والتدمير.

وشدد مستشار الأمن السيبراني على أهمية مراقبة الأطفال باستخدام تطبيقات الرقابة الأبوية، التي تتيح للأهل متابعة استخدام الهاتف، وتحديد مدة اللعب، أو حتى غلق التطبيقات عند الحاجة، موضحًا أن هذه التطبيقات متاحة مجانًا وبعضها بمقابل مادي بسيط، موضحًا أن سلوك الطفل الذي يدمن الألعاب العنيفة يتغير تدريجيًا في تعامله مع أسرته ومحيطه، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للأطفال دون سن العاشرة مشاهدة أو ممارسة هذه الألعاب، مطالبًا بتوجيههم إلى محتوى هادف وآمن.

وتابع: “بعض الأهالي يتحايلون على منصات التواصل بإنشاء حسابات لأطفالهم بأعمار أكبر من سنهم الحقيقي، وهو ما يفتح أمامهم أبوابًا لمحتوى غير مناسب”، مؤكدًا أن تحول الطفل إلى مدمن إلكتروني هو بداية الخطر الحقيقي، داعيًا الآباء إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة لحماية أبنائهم من هذا الخطر الصامت.