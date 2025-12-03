قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
أخبار العالم

وزير التجارة الباكستاني: اتفاقية التجارة التفضيلية ركيزة لتعزيز التعاون بين دول مجموعة الثماني

وزير التجارة الباكستاني
وزير التجارة الباكستاني

أكد وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، في كلمته أمام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الدول الثماني النامية (D 8) الذي استضافته القاهرة، أن بلاده تولي أهمية خاصة لهذا المنتدى الاقتصادي باعتباره منصة لتعزيز الشراكة التجارية والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.


وأشارت سفارة باكستان - في بيان اليوم الأربعاء - أن الوزير أعرب عن تقديره للحكومة المصرية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور حسن الخطيب، على استضافة الاجتماع وكرم الضيافة، مشيراً إلى أن انضمام أذربيجان كعضو تاسع يفتح آفاقاً جديدة للتعاون..


وأوضح الوزير الباكستاني أن الاجتماع يعكس العزم الجماعي على بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة، مشدداً على أن اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية تمثل أداة رئيسية لتوسيع التجارة البينية عبر خفض التعريفات الجمركية وتبسيط الإجراءات، مؤكداً التزام باكستان بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الاتفاقية. 


كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجالات الجمارك وتوحيد المعايير والربط اللوجستي لضمان سلاسة التجارة الإقليمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وأنه يجب توفير بيئة مواتية تشجع الشركات على استكشاف الفرص المشتركة.


وشدد الوزير على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تترافق مع المسؤولية البيئية والإدماج الاجتماعي، مؤكداً أهمية التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والابتكار لتعزيز القدرة على الصمود ودعم الرخاء على المدى الطويل. 


وأشار إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات القائمة على التكنولوجيا، موضحاً أن باكستان حريصة على التعاون مع شركاء المجموعة لاستكشاف الفرص في الاقتصاد الرقمي بما في ذلك التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.


واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الترابط بين دول المجموعة سيعزز المرونة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن القيم المشتركة والسكان الشباب تمنح المجموعة ميزة جماعية فريدة، وأن باكستان ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز أهداف مجموعة الدول الثماني النامية وتدفع نحو مزيد من التكامل.

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

حالة الطقس

تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات

وزير البترول

وزير البترول يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة

ايمن هيبة

شركات الطاقة الشمسية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف إلغاء آلية صافي القياس

اسكان

طرح محال وصيدليتين ومطعم وورش حرفية للبيع بمدينتي العبور وبرج العرب الجديدتين

بالصور

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

