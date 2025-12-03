وزير التجارة الباكستاني: اتفاقية التجارة التفضيلية ركيزة لتعزيز التعاون بين دول مجموعة الثماني

أكد وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، في كلمته أمام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الدول الثماني النامية (D 8) الذي استضافته القاهرة، أن بلاده تولي أهمية خاصة لهذا المنتدى الاقتصادي باعتباره منصة لتعزيز الشراكة التجارية والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.



وأشارت سفارة باكستان - في بيان اليوم الأربعاء - أن الوزير أعرب عن تقديره للحكومة المصرية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور حسن الخطيب، على استضافة الاجتماع وكرم الضيافة، مشيراً إلى أن انضمام أذربيجان كعضو تاسع يفتح آفاقاً جديدة للتعاون..



وأوضح الوزير الباكستاني أن الاجتماع يعكس العزم الجماعي على بناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة، مشدداً على أن اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية تمثل أداة رئيسية لتوسيع التجارة البينية عبر خفض التعريفات الجمركية وتبسيط الإجراءات، مؤكداً التزام باكستان بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الاتفاقية.



كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجالات الجمارك وتوحيد المعايير والربط اللوجستي لضمان سلاسة التجارة الإقليمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وأنه يجب توفير بيئة مواتية تشجع الشركات على استكشاف الفرص المشتركة.



وشدد الوزير على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تترافق مع المسؤولية البيئية والإدماج الاجتماعي، مؤكداً أهمية التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والابتكار لتعزيز القدرة على الصمود ودعم الرخاء على المدى الطويل.



وأشار إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات القائمة على التكنولوجيا، موضحاً أن باكستان حريصة على التعاون مع شركاء المجموعة لاستكشاف الفرص في الاقتصاد الرقمي بما في ذلك التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.



واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الترابط بين دول المجموعة سيعزز المرونة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن القيم المشتركة والسكان الشباب تمنح المجموعة ميزة جماعية فريدة، وأن باكستان ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز أهداف مجموعة الدول الثماني النامية وتدفع نحو مزيد من التكامل.