لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تزايد على أي لاعب أوليمبي فيما يتعلق بوطنية اللاعب، مشددًا على أن محمد كيشو بطل المصارعة يمثل واحدًا من آلاف الأبطال المصريين الذين يحققون ميداليات ويحافظون على حرصهم في رفع العلم المصري بالخارج.

وأوضح “الشاذلي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه لا جدال حول وطنية كيشو وحرصه على تمثيل مصر، مضيفًا: “رسالتي لكيشو، لا توجد دولة تنظر لأي لاعب إلا إذا كان بطلًا باسم بلده، أي لاعب مصري حامل الجنسية المصرية، ويحقق إنجازات وميداليات، هو مصدر فخر لمصر، وأنه مهما ابتعد عن أرض الوطن التي ترعرع فيها، يبقى بطل مصر”.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم اللاعبين الأولمبيين، موضحًا أن الألعاب الفردية شهدت في السنوات الماضية منح المكافآت فقط وفق اللوائح القديمة، ولكن هناك تغير في الفكر الإداري، مع إطلاق مشروع قومي لتطوير هذه الألعاب، وتوجيه الرعايات والمؤسسات والبنوك لدعم اللاعبين، سواء أكانوا أبطال أولمبيين أو لاعبين صاعدين.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مكافآت اللاعبين الحاصلين على ميداليات الألعاب الفردية، مشيرًا إلى أن النظام العالمي يمنح اللاعب مكافأة الميدالية فقط، بينما مصر توفر معاشًا أو راتبًا للاعبين، كجزء من دعمهم ورعايتهم المستمرة.

وتابع: “الوزارة ستتواصل مع كيشو لعودته لمصر مرة أخرى، الدولة ستظل تدعم جميع الأبطال المصريين، وأن مصر تنتظر أبطالها في أي لحظة لتقديم الدعم الكامل لهم”.