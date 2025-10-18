كيفية دفع المخالفات المرورية والاستفادة بخصم 50%؟

يبحث الكثيرون عن كيفية دفع مخالفات المرور 2025 حيث تتيح نيابة المرور خصم 50 % في حالة واحدة وهي الدفع قبل مرورو 3 أيام على تسجيل المخالفة على جميع المركبات والدراجات النارية خلال عام 2025.

ومع الانتشار المتزايد لكاميرات رصد المخالفات في مختلف المحافظات، تصدرت خدمة استعلام مخالفات المرور عبر الإنترنت 2025 قائمة الخدمات الأكثر استخدامًا بين قائدي السيارات خلال الفترة الأخيرة.



كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة المرور الإلكترونية

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استعلام مخالفات المرور عبر موقع بوابة المرور الإلكترونية الرسمي، حيث يمكن للمواطن الدخول مباشرة بعد تسجيل المخالفة واختيار خدمة التصالح خلال أول 72 ساعة للاستفادة من خصم 50% من قيمة الغرامة بشكل تلقائي.

وتتم خطوات الاستعلام كالتالي:

الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية

الضغط على خيار «استعلام»

ثم النقر على «استمرار»

إدخال رقم الرخصة أو الحروف والأرقام الخاصة بلوحة السيارة

اختيار المحافظة في حالة إدخال رقم الرخصة

بعد ذلك تظهر قيمة مخالفات المرور المستحقة على السيارة

هذه الخطوات تتيح للمواطن معرفة جميع تفاصيل استعلام مخالفات المرور فور تسجيلها في النظام الإلكتروني للنيابة العامة، مما يجعل الخدمة أكثر شفافية وسرعة.



كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

تسعى الحكومة لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط الرسمي https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home.

ويمكن تنفيذ عملية الدفع من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة الضغط على «الدفع الإلكتروني» اختيار «دفع مخالفات المرور» إدخال رقم لوحة السيارة مع الحروف النقر على «عرض» لظهور جميع المخالفات المسجلة اختيار المخالفة التي ترغب في سدادها تحديد طريقة الدفع سواء بالبطاقة البنكية «فيزا أو ماستر كارد» أو نقدًا عبر مكاتب البريد أو البنوك

بهذا النظام، أصبح استعلام مخالفات المرور وسدادها أكثر سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

أنواع مخالفات المرور

تنقسم مخالفات المرور في مصر إلى نوعين رئيسيين: مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة.

تشمل المخالفات البسيطة تجاوز السرعة المحددة أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بينما تتضمن المخالفات الجسيمة القيادة دون رخصة سارية أو التلاعب بأرقام أو حروف اللوحة المعدنية.

وتشير لوائح النيابة العامة إلى أن المخالفات الجسيمة لا يمكن التظلم منها، وهو ما يستوجب الحرص الشديد أثناء القيادة.

خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

أتاحت النيابة العامة كذلك إمكانية تقديم التظلمات إلكترونيًا، لتصبح خدمة استعلام مخالفات المرور متكاملة من حيث الاطلاع والدفع والتظلم. وتتم خطوات التظلم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي كما يلي:

الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

تسجيل الدخول على الموقع

الضغط على «خدمات المرور» ثم اختيار «التظلمات»

النقر على «استمرار»

إدخال رقم الرخصة والبيانات الشخصية كرقم الهاتف والرقم القومي

الاطلاع على قائمة المخالفات واختيار المخالفة المطلوب التظلم عليها

كتابة سبب التظلم والموافقة على الشروط والأحكام لاستكمال الطلب

هذه الخدمة تتيح للمواطنين الاعتراض على المخالفات التي يرونها غير صحيحة مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا دون التوجه إلى النيابة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية

يمكن أيضًا للمواطنين الاستفادة من خدمة استعلام مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط https://digital.gov.eg. وتتم خطوات الاستعلام عبر المنصة على النحو التالي:

الدخول على بوابة مصر الرقمية

الضغط على أيقونة «مركباتي»

اختيار خدمة «الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة»

الضغط على «بدء الخدمة»

إدخال رقم السيارة لمعرفة جميع المخالفات المسجلة عليها

تعد بوابة مصر الرقمية منصة حكومية موحدة تضم عشرات الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات، ومنها خدمات المرور، مما يعزز توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من على موقع النيابة العامة

تتيح النيابة العامة المصرية أيضًا خدمة مباشرة لـ استعلام مخالفات المرور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

الضغط على «خدمات المرور»

اختيار «خدمات نيابات المرور الإلكترونية»

تحديد خدمة سداد المخالفات المرورية

اختيار «السداد الإلكتروني» عبر البطاقات الائتمانية

الضغط على «الدفع» ثم «استمرار»

وأخيرًا الضغط على «إرسال الطلب» لتظهر تفاصيل السداد والمبلغ المستحق

تساعد هذه الخدمة في تسريع عملية استعلام مخالفات المرور وسدادها بدقة، مما ينسجم مع جهود الدولة نحو رقمنة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين

نحو منظومة مرورية إلكترونية متكاملة

يأتي التوسع في الخدمات الرقمية الخاصة بـ استعلام مخالفات المرور ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة المرور بالكامل عبر الإنترنت، بما يضمن الشفافية وسرعة الخدمة وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين، كما يعزز من الالتزام بالقوانين المرورية ويحسن مستوى الأمان على الطرق في مختلف المحافظات.