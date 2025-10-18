قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

طريقة الإستعلام وسداد مخالفات المرور أون لاين

رخصة
رخصة
مصطفى الرماح

يقدّم موقع “صدى البلد” خدمة جديدة لقرائه تتضمن شرحًا تفصيليًا لخطوات استخراج شهادة مخالفات المرور باستخدام رقم السيارة، وذلك بطريقة سهلة ومبسطة تساعد المواطنين على متابعة مخالفاتهم المرورية دون الحاجة للتوجه إلى وحدات المرور. 

كما نوضح جميع طرق سداد قيمة المخالفات من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/3aPtbnW


الاستعلام عن المُخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات تتضمن:
- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW. 
- اختر أيقونة الاستعلامات. 
- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة. 
- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين

لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.
 

شهادة مخالفات مخالفات المرور وحدات المرور

