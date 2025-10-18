هل ترتفع أسعار السجائر الشهر المقبل؟.. شعبة الدخان تحسم الجدل

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في الاستفسارات حول أسعار السجائر، وذلك بعد تداول أنباء تشير إلى احتمالية زيادتها في بداية نوفمبر المقبل، وهو ما أثار القلق بين المستهلكين ودفعهم للبحث عن الحقيقة من مصادر رسمية.

رئيس شعبة الدخان: لا زيادات حتى الآن

وفي هذا الإطار، خرج إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، ليوضح الصورة، مؤكدًا أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي، إلا أن أي تحريك في الأسعار لم يتم إقراره حتى هذه اللحظة.

وشدد إمبابي على أن الحديث عن زيادات جديدة هو سابق لأوانه، لافتًا إلى أن أسعار السجائر – سواء المحلية أو المستوردة – لا تزال على حالها دون تغييرات رسمية.

قانون زيادة الأسعار.. إطار منضبط

أوضح إمبابي أن تعديل أسعار السجائر يخضع لأحكام القانون، الذي نص على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا لحدود سعرية دنيا وعليا لكل صنف.

وأكد أن أي تغييرات مستقبلية في الأسعار ستتم وفق الأطر القانونية فقط، ولا علاقة لها بالتقلبات اللحظية في السوق أو الشائعات المتداولة.

الأسعار الرسمية حتى اليوم

وفقًا لما أعلنته شعبة الدخان، فإن الأسعار الرسمية للسجائر كما هي دون تغيير حتى تاريخ اليوم، السبت 18 أكتوبر 2025، وجاءت على النحو التالي:

أسعار السجائر المحلية:

كليوباترا كينج سايز – 44 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين – 44 جنيهًا

كليوباترا بوكس – 44 جنيهًا

كليوباترا سوبر – 44 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول – 44 جنيهًا

مونديال (أحمر – أزرق – فضي) – 44 جنيهًا

مونديال سويتش منتول بلو بيري – 44 جنيهًا

بوسطن ليمونت – 44 جنيهًا

ماتوسيان سوبر – 44 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة:

ميريت – 105 جنيهات

مارلبورو – 97 جنيهًا

مارلبورو كرافتد – 79 جنيهًا

إل آند إم – 76 جنيهًا

التحذير من الشائعات ومصادر غير موثوقة

اختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند متابعة أخبار الأسعار، خاصة في ظل وجود تلاعب من بعض التجار، داعيًا المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو اتخاذ قرارات شراء أو تخزين مبنية على معلومات غير دقيقة.