وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
توك شو

هل ترتفع أسعار السجائر الشهر المقبل؟.. شعبة الدخان تحسم الجدل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في الاستفسارات حول أسعار السجائر، وذلك بعد تداول أنباء تشير إلى احتمالية زيادتها في بداية نوفمبر المقبل، وهو ما أثار القلق بين المستهلكين ودفعهم للبحث عن الحقيقة من مصادر رسمية.

 رئيس شعبة الدخان: لا زيادات حتى الآن

وفي هذا الإطار، خرج إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، ليوضح الصورة، مؤكدًا أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي، إلا أن أي تحريك في الأسعار لم يتم إقراره حتى هذه اللحظة.

وشدد إمبابي على أن الحديث عن زيادات جديدة هو سابق لأوانه، لافتًا إلى أن أسعار السجائر – سواء المحلية أو المستوردة – لا تزال على حالها دون تغييرات رسمية.

 قانون زيادة الأسعار.. إطار منضبط

أوضح إمبابي أن تعديل أسعار السجائر يخضع لأحكام القانون، الذي نص على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة خمس سنوات، وذلك وفقًا لحدود سعرية دنيا وعليا لكل صنف.
وأكد أن أي تغييرات مستقبلية في الأسعار ستتم وفق الأطر القانونية فقط، ولا علاقة لها بالتقلبات اللحظية في السوق أو الشائعات المتداولة.

 الأسعار الرسمية حتى اليوم

وفقًا لما أعلنته شعبة الدخان، فإن الأسعار الرسمية للسجائر كما هي دون تغيير حتى تاريخ اليوم، السبت 18 أكتوبر 2025، وجاءت على النحو التالي:

 أسعار السجائر المحلية:

كليوباترا كينج سايز – 44 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين – 44 جنيهًا

كليوباترا بوكس – 44 جنيهًا

كليوباترا سوبر – 44 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول – 44 جنيهًا

مونديال (أحمر – أزرق – فضي) – 44 جنيهًا

مونديال سويتش منتول بلو بيري – 44 جنيهًا

بوسطن ليمونت – 44 جنيهًا

ماتوسيان سوبر – 44 جنيهًا

 أسعار السجائر المستوردة:

ميريت – 105 جنيهات

مارلبورو – 97 جنيهًا

مارلبورو كرافتد – 79 جنيهًا

إل آند إم – 76 جنيهًا

 التحذير من الشائعات ومصادر غير موثوقة

اختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند متابعة أخبار الأسعار، خاصة في ظل وجود تلاعب من بعض التجار، داعيًا المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو اتخاذ قرارات شراء أو تخزين مبنية على معلومات غير دقيقة.

