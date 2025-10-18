نواب الشيوخ يوافقون على إرسال برقية تهنئة للرئيس السيسي على جهوده

وافق أعضاء مجلس الشيوخ على إرسال برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأولى من الفصل التشريعي الثاني.

وأدلى 299 عضوًا من مجلس الشيوخ بأصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس، حيث جاءت جميع الأصوات صحيحة، وحصل المستشار عصام الدين فريد على كامل الأصوات بنسبة 100%، ليُعلن رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الثاني.

وتضمنت عملية الانتخاب تقديم المرشحين لرؤيتهم أمام المجلس ضمن المدة المحددة، تلتها عملية تصويت سرية في جلسة علنية، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس أولًا ثم الوكلاء.