بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟

فاز المستشار فارس سعد بمنصب وكيل ثان مجلس الشيوخ بعد حصوله على 299 صوتا، ليكون هو والنائب أحمد العوضي وكيلان للمجلس.

وفي هذا الصدد، ننشر السيرة الذاتية للنائب فارس سعد فام، وكيل مجلس الشيوخ.

شغل المستشار فارس سعد فاز منصب رئيس المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة فى أوائل تسعينيات القرن الماضي، وعمل بمحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وتوّج مسيرته رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، ثم نائبًا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

كما شغل عضوية الهيئة الوطنية للانتخابات لمدة 5 سنوات. كما عين عضوا بمجلس الشيوخ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفاز في وقت سابق من اليوم، المستشار عصام الدين فريد، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة المجلس للفصل التشريعي الثاني بالتزكية، لعدم وجود مرشح منافس في الانتخابات التي تشهدها الجلسة الافتتاحية.

وحصل المستشار عصام فريد على 299 صوتا.