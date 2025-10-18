الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن إدعاء (بائع خضراوات) بأحد الأسواق الكائن بمركز شرطة العياط بالجيزة بقيام شخص بممارسة أعمال البلطجة عليه وشقيقه ومطالبتهما بدفع مبلغ مالى "دون وجه حق" وعقب رفضهما إستعان ببعض أقاربه وقام بالتعدى عليهما وإطلاق أعيرة نارية على مسكنهما وجيرانهم، كما زعم تواطؤ العاملين بمركز الشرطة مع المشكو فى حقهم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضى تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بنشوب مشاجرة بالسوق المشار إليه بين طرف أول: (الظاهر بمقطع الفيديو ، وشقيقه ، وزوجته) طرف ثان: (بائعتان متجولتان ، خفير خصوصى بالسوق محل الواقعة) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط بسبب خلاف على أولوية الإفتراش والبيع بالسوق تبادلوا خلالها التعدى بالضرب مما أدى لحدوث إصابات بالطرفين دون حيازة أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة ، وأمكن ضبطهم فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق (سبق نشر خبر بمضمون الفحص بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية).

بمواجهة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية) ، أقر بأنه القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى للضغط على الأجهزة الأمنية لإجبار الطرف الثانى على التنازل لقرب جلسة المحاكمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.





