حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفلته البالغة من العمر 3 أعوام والتعدي على شقيقها الأصغر بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، داخل مسكنهم بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تعدى على طفلته بالضرب المبرح بسبب تبولها لا إراديًا، كما اعتدى على شقيقها الصغير البالغ من العمر عامين، بزعم معاقبتهما على كثرة البكاء، مما أدى إلى وفاة الطفلة متأثرة بإصابتها.

وبسؤال الأب، أقر بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه كان يريد "يحرق قلب أمهم" بعد أن تركت المنزل وذهبت إلى بيت أسرتها بسبب خلافات زوجية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع طفلة وإصابة شقيقها داخل منزل بقرية تابعة لمركز أطفيح، وبانتقال المباحث إلى مكان البلاغ تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، كما طلبت تقريرًا طبيًا عن حالة الطفل المصاب، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بإحداث إصابة عمدية.