عمرو أديب منفعلا: العالم متعاطف مع الجثث الإسرائيلية.. طب الـ 60 ألف اللي استشهدوا بغزة
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح

حبس
حبس
ندى سويفى

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفلته البالغة من العمر 3 أعوام والتعدي على شقيقها الأصغر بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، داخل مسكنهم بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم تعدى على طفلته بالضرب المبرح بسبب تبولها لا إراديًا، كما اعتدى على شقيقها الصغير البالغ من العمر عامين، بزعم معاقبتهما على كثرة البكاء، مما أدى إلى وفاة الطفلة متأثرة بإصابتها.

وبسؤال الأب، أقر بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه كان يريد "يحرق قلب أمهم" بعد أن تركت المنزل وذهبت إلى بيت أسرتها بسبب خلافات زوجية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع طفلة وإصابة شقيقها داخل منزل بقرية تابعة لمركز أطفيح، وبانتقال المباحث إلى مكان البلاغ تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، كما طلبت تقريرًا طبيًا عن حالة الطفل المصاب، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد المقترن بإحداث إصابة عمدية.

النيابة العامة قتل مركز أطفيح جنوب المحافظة اخبار الحوادث

