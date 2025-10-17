حبس متهم بقتل قهوجي في الهرم بعد مشاجرة بالأسلحة النارية.. والتحقيقات: الرصاصة خرجت بطريق الخطأ

قررت النيابة العامة حبس متهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل قهوجي خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أحد شوارع منطقة الهرم، وذلك بعد أن أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم في اعترافاته إنه لم يقصد قتل المجني عليه، موضحًا أن مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة، وأثناء إطلاقه رصاصة في الهواء من سلاح ناري (خرطوش)، خرجت إحدى الطلقات عن طريق الخطأ، وأصابت القهوجي في رأسه ما أدى إلى وفاته في الحال.

النيابة تأمر بالتشريح والتحريات

وأمرت النيابة العامة بـانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وتحديد مسار المقذوف ونوع السلاح المستخدم، كما صرحت بدفن الجثة فور انتهاء التشريح.

وطلبت النيابة من المباحث الجنائية سرعة إعداد التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، وخاصة أسباب المشاجرة، وطبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، والأطراف الأخرى المتورطة في الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الهرم، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباك.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات شخصية قديمة بين عدد من الأشخاص، تطورت إلى تبادل إطلاق نار، وأسفرت عن إصابة القهوجي بطلق ناري في الرأس أودى بحياته.