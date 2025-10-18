التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى في المحافظات بعد رفع أسعار الوقود

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم السبت من القطاعات المعنية بالوزارة حول انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية إعتباراً من صباح أمس الجمعة.

جولات ميدانية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة وانتظام العمل والحركة لنقل الركاب والالتزام بخطوط السير وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي.

وشددت د. منال عوض على ضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر كافة الوسائل المتاحة سواء البانرات واللوحات الإرشادية بالمواقف أو الملصقات والاستيكرات علي الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة، أو عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء في مختلف المحافظات بالتعامل الفورى مع أى شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوي في مختلف المحافظات ومبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة ، مؤكدة أهمية شعور المواطنين بالتفاعل الإيجابي والسريع من قيادات الإدارة المحلية مع أي مخالفة من السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي محاولات لاستغلال الركاب وزيادة التعريفة عما تم إعلانه من المحافظات والتعامل بكل جدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط في جميع المواقف.

وأشارت عوض إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت على مدار أمس الجمعة وحتي ظهر اليوم السبت حوالي 126 شكوى واستفسار عبر وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة عن الأسعار والتعريفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها وتركزت الشكاوي في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية والمنوفية والقليوبية وبنى سويف وسوهاج ، وعلى الفور تم التواصل مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن تلك الشكاوي .



ووجهت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات ، ومتابعة شكاوي المواطنين علي وسائل التواصل لمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وذلك على رقم الواتساب ( 01200353111 )، وموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ورقم الخط الساخن : "15330" والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".