وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى في المحافظات بعد رفع أسعار الوقود

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم السبت من القطاعات المعنية بالوزارة حول انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية إعتباراً من صباح أمس الجمعة.

جولات ميدانية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة وانتظام العمل والحركة لنقل الركاب والالتزام بخطوط السير وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمي.

وشددت د. منال عوض على ضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر كافة الوسائل المتاحة سواء البانرات واللوحات الإرشادية بالمواقف أو الملصقات والاستيكرات علي الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة، أو عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء في مختلف المحافظات بالتعامل الفورى مع أى شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوي في مختلف المحافظات ومبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة ، مؤكدة أهمية شعور المواطنين بالتفاعل الإيجابي والسريع من قيادات الإدارة المحلية مع أي مخالفة من السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي محاولات لاستغلال الركاب وزيادة التعريفة عما تم إعلانه من المحافظات والتعامل بكل جدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط في جميع المواقف.

وأشارت عوض إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت على مدار أمس الجمعة وحتي ظهر اليوم السبت حوالي 126 شكوى واستفسار عبر وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة عن الأسعار والتعريفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها وتركزت الشكاوي في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية والمنوفية والقليوبية وبنى سويف وسوهاج ، وعلى الفور تم التواصل مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن تلك الشكاوي .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات ، ومتابعة شكاوي المواطنين علي وسائل التواصل لمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وذلك على رقم الواتساب ( 01200353111 )، وموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ورقم الخط الساخن : "15330" والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

التنمية المحلية منال عوض تحريك اسعار الوقود

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

الطفل المتهم بالاسماعيلية

لص في عز النهار بقنا وطفل ينهى حياة صديقه بالإسماعيلية بطريقة وحشية.. حوادث شغلت الرأي العام اليوم

ترامب

الهدنة على المحك.. جدل حول تصريحات ترامب واتهامات لإسرائيل| وخبير يوضح

فتاوى

فتاوى| هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. هل تبطل الصلاة إذا سلم الإمام قبل إتمام التشهد الأخير؟.. هل إسكات الأطفال أثناء خطبة الجمعة عن الكلام يبطل الصلاة ؟

بالصور

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

