على غرار صفقة زيزو.. هل ينتقل نجم الزمالك إلى الأهلي مجانا؟

على غرار صفقة زيزو، تقترب موهبة الزمالك الشابة محمد السيد من الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي في ضربة قوية للفارس الأبيض، خاصة مع تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن نجم الزمالك السابق أحمد سيد زيزو قد انتقل إلى الأهلي، نهاية الموسم الماضي عقب نهاية عقده مع الفارس الأبيض في صفقة مدوية أطلقوا عليها "صفقة القرن".

عقد محمد السيد مع الزمالك

جدير بالذكر أن عقد محمد السيد مع الزمالك يقترب من الانتهاء مع الفريق، حيث يرتبط بعقد مع ناديه ينتهى بنهاية الموسم الجارى في صيف 2026.

ويحق لمحمد السيد التوقيع لأى نادٍ في يناير، دون الرجوع للزمالك، لذلك يسعى مسئولو النادى لحسم موقف اللاعب مع الفريق، سواء بالتجديد مع الأبيض أو الموافقة على رحيله بناءً على العرض الذى تلقاه خلال الأيام الماضية.

هل ينتقل محمد السيد إلى الأهلي؟

أعلن الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن اقتراب انتقال محمد السيد إلى الغريم التقليدي الأهلي، حيث أشار عبدالجواد في تصريحات عبر برنامجه، أن اللاعب يمتلك فرصة جيدة للانتقال إذا لم يتم تجديد عقده مع الزمالك قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح عبدالجواد، أن هناك تواصلاً خلال الفترة الماضية بين وكيل محمد السيد وأحد الأشخاص المقربين من النادي الأهلي.

وقد أبدى الوكيل انفتاحًا على عرض الأهلي، ولكنه أشار أيضًا إلى رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي، حيث تلقى عرضين من أندية سويسرية وبرتغالية.

طلب وكيل محمد السيد الانتظار لدراسة العروض الخارجية وتأمل موقف اللاعب بشكل عام. وفي حال لم تتكلل مساعيه للاحتراف الخارجي بالنجاح، فإن مناقشة عرض الأهلي ستصبح على طاولة النقاش.

عرض سويسري لضم محمد السيد

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، هناك عرض رسمي مقدم من أحد الأندية السويسرية، للتعاقد مع محمد السيد، تبلغ قيمته 500 ألف دولار.

كان ذلك خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تم إخطار الزمالك بأن صلاحية العرض تنتهي بانتهاء فترة القيد فى الدورى السويسرى فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

في سياق متصل، عقد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، جلسة مع محمد السيد الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، وكان الهدف من الجلسة هو استيضاح موقفه من تجديد العقد، لكن محمد السيد أعرب عن رغبته القوية في الرحيل إلى أوروبا والاحتراف هناك، مما جعل الأمور أكثر تعقيداً.

أثناء حديثه مع اللاعب، سأل جون إدوارد محمد السيد بشكل مباشر عن صحة الأخبار التي تفيد بتوقيعه سراً للأهلي للانضمام إلى النادي في الموسم الجديد.

ورغم الضغوط، نفى اللاعب كل هذه المزاعم، مؤكدًا أنه يركز على تحقيق حلمه بالرحيل إلى أوروبا بدلًا من الانضمام إلى الأهلي.

وأعرب محمد السيد أثناء الجلسة عن استعداده لتجديد عقده مع الزمالك، ولكن شريطة عدم تلقيه عرضاً مناسباً للانتقال إلى أوروبا.