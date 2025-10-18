قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أمناء جامعة بنها الأهلية: الإقبال المتزايد على الكليات يؤكد ثقة المجتمع في برامجنا الدراسية

مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
إبراهيم الهواري

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه ، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية،والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.


واستهل المجلس بالوقوف دقيقة حداد ترحما على روح فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.


وأكد مجلس الأمناء على دور الدكتور أحمد عمر هاشم كأحد رموز العلم والدعوة في العالم الإسلامي وقامة علمية كبيرة ، حيث ساهم الفقيد من خلال عضويته في مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية في إثراء مسيرتها العلمية والأكاديمية ، وتقديرا لجهوده المتميزة تم إهداء اسم المرحوم درع الجامعة وتسلمه نيابة عن أسرته الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة السابق.


كما قدم مجلس الأمناء الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لزيارته الأخيرة للجامعة خلال جولته الموسعة بمحافظة القليوبية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وإشادته للجامعة كنموذج رائد للجامعات الأهلية المصرية التى تقدم برامج دراسية حديثة بينية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتضم معامل وورش عمل مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التعليمية.


كما وجه المجلس الشكر للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية على دعمها المستمر لأنشطة الجامعة فى مختلف القطاعات ، وكذلك الشكر لمجلس الجامعات الأهلية ، وهيئة تطوير الجامعات على دورهما في دعم الجامعة لاستكمال مسيرتها العلمية والأكاديمية.


ووجه المجلس التهنئة أيضا للدكتور محمود مسلم، عضو مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، لتجديد ثقة القيادة السياسية في سيادته، وصدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ للمرة الثانية على التوالي ، وكذلك تهنئة الأستاذ أيمن بيومى أمين عام جامعة بنها الأهلية على ثقة لجنة القيادات الأكاديمية والإدارية وتعيينه أمينا عاما للجامعة متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد و توجيه الشكر للأستاذة سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة السابق.


وأكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها الأهلية تسعى من خلال برامجها الأكاديمية المتميزة إلى توفير تعليم بمعايير عالمية يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل ، ودعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مشيرا الى أن الجامعة حازت على كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور والدليل أنه رغم افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة إلا أن الإقبال على الالتحاق بالجامعة كان متزايد حيث تم قبول 3500 طالب هذا العام من حوالى 13800 ألف تقدموا لكليات الجامعة المختلفة بنسبة قبول حوالى 30% وهو ما يؤكد ريادة جامعة بنها الأهلية ، موجها الشكر للدكتور تامر سمير رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية والإدارية على دورهم فى أعمال التنسيق والقبول بالجامعة.


وأشار رئيس مجلس الأمناء، أننا نسعى حاليا لاعتماد كليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بعد تخرج أول دفعة من الجامعة هذا العام وقد تم تشكيل لجان الإعداد للتقدم للاعتماد، حيث أن الجامعة لديها من الكوادر الفنية والموارد البشرية والإمكانيات الأكاديمية المتميزة التي يؤهلها للتقدم للاعتماد.


من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، أن جامعة بنها الأهلية أصبح لها مكانة متميزة بين الجامعات نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ، مشيرا الى دعمه الكامل للجامعة انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية مما يعكس رؤية الدولة في الاهتمام بالتعليم العالي وربطه بخطط التنمية المستدامة.


من ناحية أخرى وافق المجلس على إنشاء كليات التمريض ، والإعلام والاتصال ، واللغات والترجمة ، وذلك في إطار سعي جامعة بنها الأهلية لإستكمال باقى الكليات وتوفير فرص تعليمية متنوعة أمام الطلاب بتكلفة مناسبة ، كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في معرض الخليج الثامن عشر للتعليم والتدريب والذي سيقام في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة في الفترة من 22 - 23 أكتوبر الجارى ، وكذلك التعاقد على الصيانة للأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الكهربية.


وخلال الجلسة أحيط مجلس الأمناء علماً بأنشطة قطاع الشئون الأكاديمية وما تم اتخاذه من إجراءات حول الخريطة الزمنية للعام الأكاديمي 2025 / 2026 م ، وقبول الطلاب المستجدين بكليات جامعة بنها الأهلية فى العام الجديد ، وكذلك المنح المقدمة للطلاب ونتيجة الدورة الثانية للنشر العلمى الدولى وايضا اضافة بعض المقررات الاختيارية التخصصية لطلاب برنامج الهندسة تماشيا مع اتفاقية التعاون الموقعة مع جامعة لويفيل.


وأحيط المجلس أيضا بأنشطة قطاع العلاقات الدولية خلال الفترة من يونيو 2025 حتى أكتوبر الجارى وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين جامعة بنها الأهلية وعدد من الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة إلى استقبال عدد من الوفود المختلفة وزيارتها للجامعة ، كما أحيط المجلس بأنشطة قطاع الابتكار والتوظيف وريادة الأعمال خلال الفترة من يونيو 2025 حتى سبتمبر الماضى وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة الداخلية لإدارة الابتكار والأعمال.

