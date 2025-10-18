وزير الخارجية الغيني يشيد بالعلاقات التاريخية بين بلاده ومصر

أ ش أ

أشاد وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتيه، خلال لقائه بالسفير محمد الحلواني سفير مصر لدى جمهورية غينيا، بالعلاقات التاريخية بين البلدين منذ استقلال غينيا عام 1958، منوها بالمكانة الخاصة التي تتمتع بها مصر لدى مختلف أوساط الشعب الغيني.



وعبر عن تطلعه للعمل مع السفير المصري؛ بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.



من جهته، استعرض السفير الحلواني، مجمل العلاقات بين البلدين وكيفية تعزيزها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.



وبحث الجانبان فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وتطلعات الشعبين الشقيقين