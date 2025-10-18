رئيس البرازيل يدافع عن فنزويلا وكوبا: لا أحد يملي عليهما أي شيء

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه لا ينبغي لأي رئيس دولة أخرى أن يملي ما ينبغي أن تكون عليه فنزويلا أو ما ينبغي أن تكون عليه كوبا.

وأضاف الرئيس البرازيلي في تصريح له: كوبا ليست دولة تصدّر الإرهابيين وهي مثال على الشعب ذي الكرامة والاتهامات الموجهة إلى هافانا لا أساس لها من الصحة.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفكر في شن ضربات داخل فنزويلا ضد عصابات المخدرات.

وأوضح ترامب عن قصف سفن قبالة سواحل فنزويلا: عندما تكون السفن محملة بالمخدرات فهي أهداف مشروعة، ونتطلع حاليا إلى التحرك بريا ضد عصابات المخدرات لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية.