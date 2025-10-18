"فوزي" لـ"نواب الشيوخ": لا تسمحوا لأي تحدي أن يعرقل خدمتنا للناس

ألقي المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وقال فوزي : “يا نواب الشعب.. اليوم وقت اليقظة والمسؤولية لا تسمحوا لأي تحدي أن يعرقل خدمتنا للناس.. يدًا بيد نحو الجمهورية الجديدة”.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع لتبادل الرؤى وبناء التعاون الحقيقي بين المجلس والحكومة

معًا نبني مصر.

وأكد أن الجمهورية الجديدة لم تتحقق إلا بالتكاتف والعمل المشترك لنمضي بثبات وقوة لتحقيق أهداف شعبنا.