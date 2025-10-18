تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 – 2026، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعيتهما في جدول الترتيب.

يأتي الجونة إلى اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 12 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 9 مباريات، بعدما حقق الفوز في مباراتين فقط، وخسر مثلهما، وتعادل في 5 لقاءات، مسجلاً 7 أهداف واستقبلت شباكه 5.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

وفي خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

أما خط الوسط فيضم: محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي.

ويقود الهجوم الثنائي: أحمد ياسر ريان، وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أمير مدحت، محمد بن شرقي، أحمد متعب، هشام صلاح، محمود عماد، ياو أنور، وسيد نيمار.

ويسعى أيمن الرمادي إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات التي عطلت مسيرة الفريق في الجولات الماضية، معتمدًا على خبرات بعض اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية مثل محمد إبراهيم ومدبولي، بجانب تحركات الثنائي أحمد ياسر ريان وأسامة فيصل في الخط الأمامي.

أما الجونة، الذي يقدم مستويات متوازنة منذ انطلاق الموسم، فيأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، في ظل الأداء المنضبط الذي يقدمه تحت قيادة مديره الفني، خاصة في المباريات التي تقام على ملعبه.