حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة

قال تامر إمام مؤسس منصة «Followist» للاقتصاد الرقمي إن ما يُطلق عليه اليوم «القرصنة» في كثير من الأحيان هو في جوهره عملية نصب متقنة، يقوم بها أفراد أو مجموعات شديدة الخبرة التقنية تقدم خدمات أو منتجات بطريق غير مشروع تخفي خلفها سرقة بيانات أو استغلالها.

وأوضح إمام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد أن القرصنة لا تغطي حقيقة أن هناك من يقدم الخدمة بدون مقابل شرعي، مستخدماً مهارات برمجية ومعرفة واسعة بالإنترنت، لافتا إلى وجود سوق لبيع البيانات في مصر يستغل تهاون المستخدمين ومقدمي الخدمات.

وأشار إلى جانب مهم غالباً ما يغفله الناس: التبرع الطوعي بالبيانات، حيث يزود المواطنون متاجر أو منشآت أو حتى تطبيقات بحساباتهم ومعلوماتهم دون تساؤل عن ضرورة هذه البيانات أو كيفية استخدامها لاحقاً.

ودعا إمام إلى حملة توعية مجتمعية وقوانين أشد لحماية البيانات، مع إلزام الشركات والمؤسسات بتحمّل مسؤولية تأمين المعلومات وعدم تحويلها إلى سلعة.