المستشار محمود فوزي: الزراعة قضية أمن قومي.. وقمة “الزراعة والغذاء” تؤسس لتحرك اقتصادي وطني جديد

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء بعنوان "الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الزراعة والغذاء أولوية قصوى، معتبرًا أن هذا المجال لم يعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبح ركيزة مركزية للأمن القومي والتنمية المستدامة.

تُعظِّم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

وأضاف فوزي خلال كلمتة، أن التقلبات العالمية في سلاسل الإمداد، وتحديات المناخ والطاقة أثبتت أن الاعتماد الخارجي لم يعد مجديًا، وأن مصر مطالبة بأن تستند إلى نفسها، وتزيد من إنتاجها الزراعي، وتحسِّن الجودة، وتُعظِّم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأكد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يُعبر عن استراتيجية وطنية قائمة على توسيع الرقعة الزراعية، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مشددًا على دور التشريعات والتنظيم الحكومي لدعم القطاع الزراعي وإزالة المعوقات أمام المستثمرين والمزارعين.

وشدد فوزي على أن الزراعة في مصر ليست ترفًا بل ضرورة حيوية، وأن الرؤية التي تتبناها الدولة ستُسهم في صمود الاقتصاد المصري أمام الضغوط العالمية وخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.