بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
برلمان

المستشار محمود فوزي: الزراعة قضية أمن قومي.. وقمة “الزراعة والغذاء” تؤسس لتحرك اقتصادي وطني جديد

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء بعنوان "الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الزراعة والغذاء أولوية قصوى، معتبرًا أن هذا المجال لم يعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبح ركيزة مركزية للأمن القومي والتنمية المستدامة.

تُعظِّم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

وأضاف فوزي خلال كلمتة، أن التقلبات العالمية في سلاسل الإمداد، وتحديات المناخ والطاقة أثبتت أن الاعتماد الخارجي لم يعد مجديًا، وأن مصر مطالبة بأن تستند إلى نفسها، وتزيد من إنتاجها الزراعي، وتحسِّن الجودة، وتُعظِّم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأكد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يُعبر عن استراتيجية وطنية قائمة على توسيع الرقعة الزراعية، وتعزيز الصناعات الغذائية، وبناء منظومة تصديرية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مشددًا على دور التشريعات والتنظيم الحكومي لدعم القطاع الزراعي وإزالة المعوقات أمام المستثمرين والمزارعين.

وشدد فوزي على أن الزراعة في مصر ليست ترفًا بل ضرورة حيوية، وأن الرؤية التي تتبناها الدولة ستُسهم في صمود الاقتصاد المصري أمام الضغوط العالمية وخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

الشؤون النيابية والقانونية فوزي الزراعة قضية أمن قومي الزراعة والغذاء تحرك اقتصادي وطني

