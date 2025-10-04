في دقائق.. كيفية عمل تظلم على مخالفات المرور

يحرص عدد كبير من اصحاب السيارات في مصر، على معرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور، إضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات على المخالفات التي قد تسجل بالخطأ.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتقديم خدمات مرورية أكثر سرعة وفاعلية للمواطنين.

وتتيح الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع النيابة العامة، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت، بهدف التيسير على أصحاب المركبات وتمكينهم من متابعة المخالفات المسجلة على رخص القيادة أو المركبات دون عناء الحضور الشخصي.

ويعد هذا التطور خطوة مهمة في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتقليل الضغط على وحدات المرور المنتشرة بالمحافظات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بسهولة من خلال موقع النيابة العامة، باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم اختيار أيقونة الاستعلامات الموجودة على الجهة اليمنى من الصفحة، بعدها يتم الضغط على خيار مخالفات رخص المركبات ، وإدخال رقم الرخصة الخاصة بالمركبة في المربع المخصص لذلك.

بمجرد إدخال البيانات بشكل صحيح، تظهر للمستخدم جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور

كما أتاحت النيابة العامة خدمة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور، والتي تمكن قائدي السيارات من الاعتراض على أي مخالفة يرون أنها سجلت بالخطأ أو دون وجه حق، عبر خطوات إلكترونية بسيطة.

وللتظلم على المخالفات بالموبيل، يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم اختيار قسم التظلمات ، وتحديد نوع التظلم سواء كان خاصا برخص القيادة أو رخص المركبات.

بعد ذلك، يتم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص والضغط على تفاصيل مخالفات المرور لعرض المخالفات المسجلة.

بعدها يختار المستخدم المخالفة التي يرغب في التظلم عليها، ثم يضغط على زر تظلم .

يتعين على المواطن قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال الطلب، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، قبل الضغط على إرسال الطلب.

فور إرسال التظلم، يحصل المواطن على إيصال إلكتروني يحتوي على رقم خاص يمكن من خلاله متابعة الطلب لاحقا.

وتصل نتيجة التظلم إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول فور البت فيها.

التظلم على مخالفات المرور

كما يمكن لمن يفضلون التقديم الحضوري التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الترخيص، وتقديم طلب التظلم مرفقا بالمستندات المؤيدة مثل صور تثبت عدم ارتكاب المخالفة أو إفادات من الجهات المختصة.

وبعد تقديم التظلم، يستطيع المواطن متابعة حالته إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو من خلال وحدة المرور المختصة.

وفي حالة قبول التظلم، يتم إلغاء المخالفة أو تعديلها، أما إذا تم رفضه، فيحق للمواطن تقديم استئناف جديد أمام الجهة القانونية المختصة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخدمات إلى التيسير على المواطنين، وتقليل التكدس في وحدات المرور، وتوفير تجربة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمل وتحديث منظومة الخدمات المرورية بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي في مصر 2030.