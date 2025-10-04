قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في دقائق.. كيفية عمل تظلم على مخالفات المرور

مخالفات المرور
مخالفات المرور
محمد غالي

يحرص عدد كبير من اصحاب السيارات في مصر، على معرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور، إضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات على المخالفات التي قد تسجل بالخطأ. 

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتقديم خدمات مرورية أكثر سرعة وفاعلية للمواطنين.

وتتيح الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع النيابة العامة، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت، بهدف التيسير على أصحاب المركبات وتمكينهم من متابعة المخالفات المسجلة على رخص القيادة أو المركبات دون عناء الحضور الشخصي. 

ويعد هذا التطور خطوة مهمة في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتقليل الضغط على وحدات المرور المنتشرة بالمحافظات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بسهولة من خلال موقع النيابة العامة، باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم اختيار أيقونة  الاستعلامات  الموجودة على الجهة اليمنى من الصفحة، بعدها يتم الضغط على خيار  مخالفات رخص المركبات ، وإدخال رقم الرخصة الخاصة بالمركبة في المربع المخصص لذلك. 

بمجرد إدخال البيانات بشكل صحيح، تظهر للمستخدم جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية المسجلة على السيارة.

التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور

كما أتاحت النيابة العامة خدمة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور، والتي تمكن قائدي السيارات من الاعتراض على أي مخالفة يرون أنها سجلت بالخطأ أو دون وجه حق، عبر خطوات إلكترونية بسيطة.

وللتظلم على المخالفات بالموبيل، يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم اختيار قسم  التظلمات ، وتحديد نوع التظلم سواء كان خاصا برخص القيادة أو رخص المركبات. 

بعد ذلك، يتم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص والضغط على  تفاصيل مخالفات المرور  لعرض المخالفات المسجلة. 

بعدها يختار المستخدم المخالفة التي يرغب في التظلم عليها، ثم يضغط على زر  تظلم .

يتعين على المواطن قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال الطلب، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، قبل الضغط على إرسال الطلب. 

فور إرسال التظلم، يحصل المواطن على إيصال إلكتروني يحتوي على رقم خاص يمكن من خلاله متابعة الطلب لاحقا. 

وتصل نتيجة التظلم إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول فور البت فيها.

التظلم على مخالفات المرور

كما يمكن لمن يفضلون التقديم الحضوري التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الترخيص، وتقديم طلب التظلم مرفقا بالمستندات المؤيدة مثل صور تثبت عدم ارتكاب المخالفة أو إفادات من الجهات المختصة. 

وبعد تقديم التظلم، يستطيع المواطن متابعة حالته إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو من خلال وحدة المرور المختصة.

 وفي حالة قبول التظلم، يتم إلغاء المخالفة أو تعديلها، أما إذا تم رفضه، فيحق للمواطن تقديم استئناف جديد أمام الجهة القانونية المختصة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخدمات إلى التيسير على المواطنين، وتقليل التكدس في وحدات المرور، وتوفير تجربة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمل وتحديث منظومة الخدمات المرورية بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي في مصر 2030.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور مخالفات المرور التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور التظلم على مخالفات المرور التظلم المخالفة وحدة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

توقيع مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمة العربية للسياحة

رئيس الجامعة الأمريكية

رئيس الجامعة الأمريكية: منحة ساويرس تضمن تعليما مجانيا لـ 5 طلاب مصريين سنويًا

قادرون باختلاف

المديرة التنفيذية لـ"قادرون باختلاف" تترأس اجتماعًا لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد