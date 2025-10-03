قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات .. عقوبات رادعة للمخالفين

هيئة الدواء
هيئة الدواء
محمد الشعراوي

كشفت هيئة الدواء عن قائمة تضم 7 مستحضرات تشغيلات دوائية قررت سحبها من الأسواق، وذلك نتيجة ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات أو بسبب وجود شبهات غش تجاري.

وأكدت الهيئة أن تلك المستحضرات تمثل خطورة محتملة على صحة المواطنين، الأمر الذي استوجب وقف تداولها وتحريز الكميات الموجودة منها بالأسواق والصيدليات.

تفاصيل المستحضرات المسحوبة

وأوضحت الهيئة أن المستحضرات التي تم سحبها شملت:

المستحضر الحيوي Mucophylline Oral Syrup الذي يستخدم كدواء مذيب للبلغم، حيث تقرر سحب تشغيلته بعد أن أثبتت معامل الهيئة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

المستحضر الحيوي Hycyanaro 1.5% 15mg/1ml وهو عبارة عن قطرة تُستخدم كمضاد حيوي، وقد صدر قرار بوقف تداولها وتحريز الكميات الموجودة بالأسواق.

المستحضر الحيوي Futapan 40mg Freeze Dried Powder For Solution For IV، ويُستعمل لعلاج عسر الهضم والوقاية من قرحة المعدة.

المستحضر الحيوي Cevitil 1 gm Effervescent، المستخدم في التخفيف من أعراض نزلات البرد والرشح، والذي ثبت عدم مطابقته لمواصفات الجودة المعتمدة.

المستحضر الحيوي Mora Lisa الخاص بعلاج الشعر، حيث قررت الهيئة إيقافه وتحريزه لعدم مطابقته لمواصفات معامل هيئة الدواء.

المستحضر الحيوي Petro Tab الذي يستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة.

المستحضر الحيوي Hypodermic Syringe with Safety Needle الذي يُستخدم كوسيلة لتوصيل الأدوية.

تحذير هيئة الدواء

من جانبه، شدد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، على خطورة التعامل مع هذه المستحضرات، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة حال استخدامها.

 وأوضح أن الهيئة تتابع عن كثب عمليات السحب والتحريز، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تداول لهذه الأدوية أو الأجهزة الطبية غير المطابقة.

دعوة للحذر والإبلاغ

وأكدت هيئة الدواء أن الحفاظ على سلامة المرضى والمواطنين هو الهدف الأول، وأن أي مستحضر يثبت عدم مطابقته يتم سحبه فورًا من الأسواق، لافتة إلى أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة عبر الإبلاغ عن وجود أي من هذه المستحضرات بالصيدليات أو الأسواق عبر الخط الساخن .

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات


وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات.

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

هيئة الدواء مستحضرات تشغيلات دوائية غش تجاري تفاصيل المستحضرات المسحوبة المستحضرات المسحوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد