قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الاستثمار في بناء الإنسان يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشأن استحواذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة،مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.


و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان، ينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة قدراتهم الإنتاجية، لافتا إلى توجيه الاستثمارات لهذين القطاعين يعكس إدراك الدولة العميق بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء أمس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة ستعرض ما تحقق على الأرض فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.


مركدا أن الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة . 
 

مجلس النواب رئيس الوزراء الصحة مدبولي الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

تويوتا Frontlander

الكشف عن تويوتا Frontlander الجديدة.. صور

BMW

قد يؤدي لاشتعال.. بي إم دبليو تستدعي آلاف السيارات لهذا السبب

يوتيوب

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

بالصور

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد