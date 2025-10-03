برلماني: الاستثمار في بناء الإنسان يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين

أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشأن استحواذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة،مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.



و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان، ينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة قدراتهم الإنتاجية، لافتا إلى توجيه الاستثمارات لهذين القطاعين يعكس إدراك الدولة العميق بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء أمس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة ستعرض ما تحقق على الأرض فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.



مركدا أن الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة .

