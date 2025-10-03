قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسطول الصمود : البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع قواربنا البالغ عددها 42
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
أخبار البلد

تنفيذ القانون بكل حزم.. تحرير 6185 مخالفة عمل أجانب خلال 22 يوما

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ، عن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط ، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى أمس الخميس الموافق 2-10-2025.. وأكد الوزير جبران،على فرض غرامات تتراوح ما بين  20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،الذي بدأ تطبيقه مطلع  شهر سبتمبر الماضي.

 وأوضح  أن حملات التفتيش، حررت 1303 محضرًا خلال الخمسة أيام الماضية فقط..

وأشار إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم.

وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات ..

وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد...وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب...وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما..كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد "القانون"وأهدافه.

قانون العمل وزير العمل وزارة العمل تراخيص عمل الأجانب

