تطبيق القانون بحزم.. جبران: تحرير 139 مخالفة عمل أجانب في يوم واحد

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها جميع مديريات العمل في المحافظات أمس الأربعاء فقط، الموافق 10-9-2025 ، أسفرت عن تحرير 139 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب ،في مواقع عمل منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بغرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، وقال "الوزير" أن هذه الحملات مُستمرة ،حتى يتم عمل تراخيص عمل لجميع الأجانب في كافة المُنشأت .

وأهاب الوزير جبران بجميع المنشأت بسرعة تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب الغرامات التي تتضاعف بحسب تكرارالمخالفات ،وأعداد العمال ..

وكان وزير العمل، قد وجه أمس الأول الثلاثاء اللجنة المركزية للتفتيش ،و "مُفتشي العمل"،التي تعمل تحت إشرافه، بتنظيم حملات مكثفة ، وعلى مراحل ، خلال الفترة المُقبلة ، للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات بشكل مُكثف من يوم أمس الأربعاء، مع التركيز في المرحلة الأولى،وخلال شهر، على تراخيص عمل الأجانب، مؤكدًا على أهمية تنفيذ "القانون" وبكل حزم ،وعلى أهمية تطبيق كافة بنوده من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ،والعمل على تعزيز العلاقة بينهم ..كما أوضح أن "الوزارة" نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية ، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد "القانون" ..