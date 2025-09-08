تعطل خدمات وزارة العمل الإلكترونية وعودة الخدمة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة العمل في بيان عاجل اليوم الاثنين،عن توقف بعض الخدمات الإلكترونية، والمعاملات المتعلقة بإجراءاتها ، والتي تقدمها للمواطنين، وذلك منذ أمس الأحد الموافق 7-9-2025، وقالت إنه مقرر أن تعود تلك الخدمات خلال 48 ساعة من الآن.

وأوضحت "الوزارة": إنه نظرًا لوجود أعمال صيانة على أجهزة "الداتا سنتر" بمركز معلومات الوزارة، حدث تعطيل في بعض تلك الخدمات التي تقدمها إلكترونيًا، مشيرةً إلى أن هذه الصيانة تهدف إلى تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية وضمان تقديم خدمات أفضل. ودعت كافة المستفيدين ، إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، والحصول على الخدمات بشكل مباشر "ورقيًا" من مديريات ومكاتب العمل والإدارات المختصة بالوزارة بالقاهرة وكافة المحافظات ،مؤكدةً أن الخدمات ستعود للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء أعمال الصيانة.