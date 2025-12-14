قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب
نظير عياد يستقبل كبار المفتين المشاركين في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
حوادث

تحديد جلسة نظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف

فادي خفاجة
فادي خفاجة
رامي المهدي

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 20 يناير لنظر استئناف فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب وقذف مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد وكفالة ٢٠ ألف.

محاكمة فادي خفاجة بسب مجدي كامل

كانت أسندت جهات التحقيق، إلى الفنان فادي خفاجة تهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد.

ظهر الفنان فادي خفاجة، في جولات تطبيق التيك توك، وذلك بعد أزمة القبض على العديد من التيك توكرز.

وقام فادي خفاجة، بعدة جولات مع تيك توكرز من مصر وخارج مصر، منهم جولة مع فتاة تدعى ريم، ومازحها قائلا: «مش قولتلك عيلتي كلها شيوخ»؛ وذلك بعدما كسب الجولة أمامها ونفَّذت أحكامه.

جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة، يركز على لايفات التيك توك خلال السنوات الماضية، وابتعد عن التمثيل نسبيا وركز على جولات التيك توك كمصدر دخل.

وكان أحدث أعمال فادي خفاجة، الفنية هو دور صغير في مسلسل "روز وليلى" للفنانة يسرا ونيللي كريم، عام 2024، ومسلسل حد فاصل للفنان نضال الشافعي وادوارد عام 2023.

كما شارك فادي خفاجة، بدور علاء في المسلسل الخليجي حد فاصل، بطولة تركي اليوسف، شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، ريم العلي، سماح زيدان، طلال الشمري ريم العلي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سيف يوسف.

فادي خفاجة مجدي كامل محاكمة

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

