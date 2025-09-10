وزير العمل يتابع مع “ ابدأ إديو” مستجدات إدارة 5 مراكز تدريب مهني

التقى محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة " ابدأ إديو " برئاسة د.منصور وهبي المدير التنفيذي للشركة التي تعتبر الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية "ابدأ"، وذلك لمتابعة المستجدات التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجانبين ، وإدارة "الشركة" لعدد خمس مراكز تدريب مهني تابعة لوزارة العمل، وعرض نظام الإدارة الإلكترونية، وخطط التسويق الخاصة بالتدريب المهني داخل المراكز الخمسة، واستعراض أهم المستجدات الخاصة البرامج المهنية وتطويرها، لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ومعايير الجودة الخاصة بالمراكز.

وأكد وزير العمل على أهمية تعاون الوزارة مع شركاء التنمية في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل بمهارات وقدرات تنافسية وعالية الجودة طبقا للمعايير العالمية.