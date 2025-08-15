دورات شاملة لمديري مراكز التدريب المهني للتعامل مع تحديات سوق العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، في بيان اليوم الجمعة، عن بدء أولى فعاليات تدريب مديري مراكز التدريب المهني في الخمس مراكز المنضمة لمنظومة التطوير كمرحلة أولى، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل، وشركة ابدأ إديو - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"..وأوضح أن المراكز هي : مركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة بمحافظة القاهرة، ومركز مهني بولاق الدكرور ، بالجيزة ، ومركز مهني المستقبل بالإسماعيلية ، ومركز مهني النحال بالشرقية، والمركز المهني النموذجي بالسويس.

وقال الوزير أن الهدف من هذا التعاون ، تطوير منظومة التدر

يب المهني لتخريج جيل جديد من الفنيين المصريين المتطورين القادرين على التعامل مع تحديات سوق العمل الحديثة والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة،وتحقيق رؤية الوزارة في الوصول بالمراكز المهنية لمستوى الاعتماد الدولي، وذلك من خلال تطبيق المعايير العالمية ،وحوكمة إدارة المراكز ، وتفعيل الرقمنة في جميع عمليات الإدارة والتشغيل باستخدام النظام المتكامل...