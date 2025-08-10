وزير العمل: صندوق التأهيل أنفق 325 مليون جنيه لدعم منظومة "التدريب المهني"

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، المنعقد اليوم "الأحد"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، عن أن ما أنفقه الصندوق، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول يوليو 2025، بلغ 91 مليونًا و845 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن 325 مليونًا و780 ألف جنيه، لدعم منظومة التدريب المهني .

وأكد المجلس، في بيان اليوم، استمرار دور هذا الصندوق في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة، وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء..وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك .

وناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق".