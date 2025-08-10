جبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية تناسب متطلبات سوق العمل في مصر

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مسؤولية الاهتمام بالتدريب لا تقع على الوزارة فقط، مشيرا إلى أنه تشارك فيها الشركات والمصانع بشكل فعال.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الوزارة أنفقت منذ بداية يوليو 2024 ما يقرب من 91 مليون و845 ألف جنيه لدعم منظومة التدريب، مؤكدا أن وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية تناسب متطلبات سوق العمل في مصر.

وتابع وزير العمل، أن خطط لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في مجال التدريب، مؤكدًا وجود مؤشرات على احتياج العديد من الدول لمهنة التمريض.

وأشار محمد جبران إلى أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة.