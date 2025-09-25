قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
أخبار البلد

العمل: ضبط 4882 مخالفة عمل أجانب في 14 يومًا

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، عن تحرير 4882 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 15 يومًا فقط ،ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى أمس الأربعاء الموافق 24-9-2025.

وأكد على فرض غرامات تتراوح ما بين  20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري.

وأوضح الوزير أن حملات التفتيش،حررت 3676 محضرًا خلال الفترة من  10 إلى 15 سبتمبر،ثم 1206 محاضر خلال الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر ،ليصبح الإجمالي حتى الأن 4882 محضرًا ..

وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم...وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات ..

وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل،بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد...وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب...وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.

عمل الأجانب تراخيص عمل الأجانب وزارة العمل قانون العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

