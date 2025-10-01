تحرير 216 مخالفة عمل أجانب بمنطقة شق الثعبان

بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجوازات ، أعلن وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأربعاء، عن تحرير 216 محضرًا خاصًا بـ تراخيص عمل الأجانب ضد منشآت في منطقة شق الثعبان بالقاهرة ، يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك في يوم واحد فقط .. وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة نظمتها اللجنة المركزية للتفتيش اليوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال الوزير جبران أن هذه الحملات سوف تستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، وأشار إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال غير المرخص لهم، وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات..وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل،بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025...وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب...وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما، كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية فى جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.