وزير العمل يكشف سبب حوادث السقالات

قال محمد جبران، وزير العمل، إن حوادث السقالات في مواقع العمل ما زالت تتكرر رغم تنظيم الوزارة العديد من الندوات التوعوية، موضحًا أن السبب الرئيسي يرجع إلى إهمال بعض الشركات في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تكاد تنعدم فيها هذه الحوادث بسبب التزامها الصارم بإجراءات السلامة، بينما تظل الشركات الصغيرة والمقاولون الأقل التزامًا هم الأكثر تسببًا في وقوع الكوارث.

إعانات عاجلة عبر صندوق الطوارئ

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة العمل لا تصرف تعويضات وإنما تقدم إعانات عاجلة عبر صندوق الطوارئ الذي أُنشئ بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جائحة كورونا، موضحًا أن هذه الإعانات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابات البالغة التي تستدعي عمليات جراحية كبرى.

وتابع وزير العمل أن الوزارة سارعت لمساندة أسر ضحايا حادث مصنع الملابس بالمحلة، الذي أسفر عن وفاة 13 عاملًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه برفع قيمة الإعانة لتصل إلى 400 ألف جنيه لكل حالة وفاة من خلال وزارتي العمل والتضامن.