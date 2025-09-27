وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل مميزة للفتيات، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتوسيع مجالات التشغيل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين عن فرص مناسبة، حيث كشفت الوزارة عن إتاحة 60 وظيفة بالتعاون مع إحدى شركات التجارة الكبرى.

شروط التقديم لهذه الوظائف

أوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن هذه الفرص متاحة للفتيات الحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط، مع اشتراط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عامًا، كما يتطلب أن تتمتع المتقدمات بمهارات قوية في التواصل الفعال، ويُفضل أن تمتلك المتقدمة رخصة قيادة خاصة لزيادة فرص قبولها.

وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص وزير العمل يختتم جولته في السويس بزيارة شركة لصناعة الملابس الجاهزة وزير العمل: إغلاق شركات توظيف وهمية.. وحماية أحلام الشباب أولوية للدولة وزير العمل: الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير جميع مراكز التدريب المهني

كيفية التقديم والاستفادة من الوظائف

أكدت وزارة العمل أن عملية التقديم لهذه الوظائف تتم بشكل إلكتروني عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة: [email protected] ، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن ويستوجب من الراغبات سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص المتميزة قبل اكتمال العدد المطلوب.

ووجهت الوزارة دعوة مباشرة للفتيات الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف بضرورة سرعة التقديم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لدعم الفتيات وتوفير فرص عمل لائقة تساعد في تمكين المرأة داخل سوق العمل بالقطاع الخاص.

في سياق آخر، أعلنت وزارة العمل عن توفير 300 فرصة عمل جديدة وذلك بالتعاون مع شركة عصائر وبالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 150 مندوب مبيعات و 150 سائق مندوب، حيث يشترط للمتقدمين لوظائف المبيعات أن يكونوا من الجنسين، من الحاصلين على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط، بينما يشترط للمتقدمين لوظائف السائقين الحصول على رخصة قيادة أولى أو ثانية، بمؤهل لا يقل عن محو أمية.

وأشارت إلى أن التقديم يتم من خلال إجراء المقابلات الشخصية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بفروع الشركة التالية:

فرع الجيزة: طريق الوراق العمومي ساقية بجوار مسجد الصفا، فرع السلام: 3 شارع مصنع الخميرة ، فرع القليوبية: قطعة 21 و23 طريق العين السخنة القديم

وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على توفير فرص عمل مناسبة تساهم في الحد من البطالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.