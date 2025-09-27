محافظ الغربية ووزير العمل يزوران المصابين في حادث المحلة ويقدمان واجب العزاء لأسر الشهداء

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، بزيارة مستشفى المحلة العام لمتابعة حالة المصابين ضحايا حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، والذي أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين. وخلال الزيارة اطمأنا على مستوى الرعاية الطبية المقدمة، ووجها إدارة المستشفى بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية اللازمة حتى تمام شفاء جميع المصابين وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

تفاصيل الجولة

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المصابين ورعايتهم لحظة بلحظة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم الكامل لهم ولذويهم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الصحية والمعيشية.

كما توجه المحافظ ووزير العمل إلى منازل أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء والمواساة، والتأكيد على مساندة الدولة لهم في هذا الظرف الأليم، فضلًا عن تفقد موقع الحادث للوقوف على آخر التطورات ومتابعة الموقف على أرض الواقع.

تحرك عاجل

وجدير بالذكر أن السيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قررا صرف 400 ألف جنيه من الوزارتين لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث مصنع ومصبغة “غزل البشبيشي” بمنطقة اليماني بالمحلة الكبرى، إضافة إلى صرف إعانات عاجلة للمصابين وفقًا لما تحدده التقارير الطبية لكل حالة.

إنهاء صرف المساعدات

ووجه الوزيران بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بصرف المساعدات المقررة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت، مؤكدين حرص الدولة على مساندة أسر الضحايا والوقوف بجانبهم، مع خالص العزاء لأسر الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين.