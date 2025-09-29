قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
مديرية العمل بجنوب سيناء تُسلم 10 عقود عمل لذوي الهمم في بث مباشر مع وزير العمل

تسليم ذوي الهمم بجنوب سيناء
تسليم ذوي الهمم بجنوب سيناء
ايمن محمد


​سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء اليوم 10 عقود عمل لـ ذوي الهمم، وذلك من أصل 35 عقدًا قيد التجهيز. جاء ذلك خلال فعالية رسمية نُظمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور   محمد جبران، وزير العمل.
​شهدت الفعالية تواصلاً مباشرًا بين الوزير والمستفيدين من العقود، حيث أكد وزير العمل  حرص الوزارة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم من الحصول على فرص عمل لائقة، وهو ما يندرج ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
​من جانبه، أشار أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إلى أن هذه العقود تأتي تتويجًا لجهود المديرية في التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، مع ضمان بيئة عمل دامجة وآمنة.
​ومن المقرر أن يتم استكمال تسليم باقي العقود خلال الفترة المقبلة. يُذكر أن المديرية قامت بتوفير أكثر من 600 فرصة عمل عادية خلال شهر أغسطس لسنة 2025، وتم نشر أسماء المنشآت و كشوف العمال .

