مديرية العمل بجنوب سيناء تُسلم 10 عقود عمل لذوي الهمم في بث مباشر مع وزير العمل



​سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء اليوم 10 عقود عمل لـ ذوي الهمم، وذلك من أصل 35 عقدًا قيد التجهيز. جاء ذلك خلال فعالية رسمية نُظمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور محمد جبران، وزير العمل.

​شهدت الفعالية تواصلاً مباشرًا بين الوزير والمستفيدين من العقود، حيث أكد وزير العمل حرص الوزارة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم من الحصول على فرص عمل لائقة، وهو ما يندرج ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

​من جانبه، أشار أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إلى أن هذه العقود تأتي تتويجًا لجهود المديرية في التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، مع ضمان بيئة عمل دامجة وآمنة.

​ومن المقرر أن يتم استكمال تسليم باقي العقود خلال الفترة المقبلة. يُذكر أن المديرية قامت بتوفير أكثر من 600 فرصة عمل عادية خلال شهر أغسطس لسنة 2025، وتم نشر أسماء المنشآت و كشوف العمال .