دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
أخبار البلد

جبران: دورات تدريبية معتمدة من معهد الساليزيان الإيطالي

وزير العمل خلال جولته بمعهد الساليزيان
وزير العمل خلال جولته بمعهد الساليزيان

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، بالتوقيع على عقدي اتفاق مع معهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، للتعاون لأول مرة في دراسة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وإعداد دورات تدريبية يحصل من يجتازها على شهادات من "الوزارة" و"المعهد" معتمدة دوليا ومحليا.

وسلم الوزير شهادات لعدد من أوائل الخريجين، كما افتتح ملتقى توظيف نظمته "الوزارة" مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، وذلك بمقر المعهد بالقاهرة، بمشاركة 33 شركة لتوفير المئات من فرص العمل للشباب.

وتفقد الوزير معامل وورش تدريبية بالمركز، وأشاد بالتطور والبرامج التدريبية العصرية التي يتميز بها "الساليزيان ".. واستمع الوزير "جبران" إلى عدد من الخريجين والمتدربين الذين استعرضوا تجربتهم الناجحة خلال العملية التدريبية. وبحضور الأب مرقس حلمي مدير معهد الساليزيان بالقاهرة، والأب اليخاندرو مدير فرع الإسكندرية، ومُمثلي السفارة الإيطالية بالقاهرة قال "جبران" في كلمة له إن فعاليات اليوم تؤكد استمرار ثمار التعاون بين وزارة العمل و"المعهد"، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تنمية مهارات وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بمنح مجانية.

كما أوضح أن الأرقام تتحدث عن تلك الثمار ، وتنفيذ "التوجيهات الرئاسية" على أرض الواقع، وتقول الإحصائيات أن 456 مُتدربًا بمنحة مجانية تَدربوا داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو" بفرع الإسكندرية بخلاف الدُفعة الخامسة التي تَفقّدناها مؤخرًا داخل الورش التدريبية الخاصة بها، مع العلم بأن المُستهدف في المرحلة الأولى من فرع الإسكندرية فقط تدريب 800 مُتدرب على مدار سنتين على مهن الالكترونيات، واللحام، والكهرباء والتحكم الآلي، والميكانيكا، والتكييف والتبريد، واللغات وغيرها من المهن التي يحتاجها سوق العمل. كما تقول الأرقام أيضًا إن هذا التعاون نجح - حتى الآن - في تَخريج 2234 مُتدربا من فرع المعهد بالقاهرة من مُستهدف 3134 مُتدربا خلال عامين بمنح مجانية من "الوزارة" للتدريب على 28 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وبشهادات ذات معايير دولية، بالإضافة إلى كورسات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وفي المهارات الحياتية. مع التركيز على المهن المُستقبلية والمُستحدثة..

وأضاف الوزير أن فعاليات اليوم أيضا ثمرة جديدة من ثمار العمل المشترك، الذي يؤكد أن التعاون مع المعهد بفرعيه لا يُمكن حصره في مجرد بروتوكول فقط، بل يمتد إلى شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهني، من تبادل الخبرات والإمكانيات المُشتركة لتنمية مهارات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي المعهد لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادت دولية، وقيام الوزارة بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من المعهد أو من مراكز تدريب الوزارة، وذلك في إطار منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب. وفي ختام كلمته أشار الوزير إلى أن العلاقة التاريخية في كل المجالات التي تربط بين مصر وإيطاليا، وتحرص القيادة السياسية في البلدين على ترسيخها، تُحتم علينا أن نتخذ منها طريقاً جديداً نحو المزيد من العمل المشترك مع معهد "السالزيان دون بوسكو" بالقاهرة والإسكندرية. موضحا أن هذا المعهد العريق  تأسس عام 1926، ليقوم بدوره في التدريب والتعليم على مهن يحتاجها سوق العمل، وأن العمل المشترك الحالي هو استكمال مسيرة ذلك التعاون التاريخي بين البلدين في مجال التدريب الفني والمهني والصناعي، والذي يأتي تطبيقاً لاتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين فى 8 يناير 1959، وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين  في 28 مارس 1970 ..

وزارة العمل معهد الساليزيان الإيطالي التدريب المهني

