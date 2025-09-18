قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحرير 3676 محضر تراخيص عمل الأجانب في 5 أيام

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من السبت الموافق 13-9-2025، وحتى أمس الأربعاء الموافق 17-9-2025.

وأكد جبران على فرض غرامات تتراوح ما بين  20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025...وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم.

وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات ..وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل،بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال الفترة المقبلة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد، الذي بدأ تنفيذه في أول سبتمبر الجاري. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب...وشدد الوزير  على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.

قانون العمل الجديد وزارة العمل تراخيص عمل الأجانب

النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: استراتيجية الرئيس لتوطين الصناعة انطلاقة جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني

النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

نائب: الدولة المصرية تسعى لاجتذاب رؤوس أموال ضخمة من الخارج

النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

نائبة: إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

