مدبولي: المنيا أول محافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية
مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع السفير الإيطالي تسهيل إجراءات سفر العمالة المصرية

التقى وزير العمل، محمد جبران، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ميكيلي كواروني، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. تناول اللقاء عدة محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم ملف تنقل الأيدي العاملة المصرية الماهرة إلى إيطاليا.

وبحث الجانبان سبل تيسير إجراءات الحصول على تأشيرة العمل التي تواجه العمالة المصرية عبر شركة "ألما فيفا" المعتمدة من السفارة. في هذا الصدد، أكد السفير الإيطالي على زيادة عدد المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة منذ شهر يونيو الماضي، مُشدداً على ضرورة الحصول على هذه المواعيد من الموقع الرسمي مباشرةً لتجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال من قِبل الوسطاء.

كما ناقش الاجتماع إمكانية اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في إيطاليا، من خلال إقامة توأمة بين أحد المراكز المصرية ونظيرتها الإيطالية، بما يضمن اعترافاً متبادلاً بالبرامج المهنية واللغوية. واستعرض الجانبان أيضاً الإجراءات والآليات المتبعة لاعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا.

وسلط الوزير جبران الضوء على أهمية تفعيل دور المركز المصري الإيطالي للتوظيف، الذي تعتبره وزارة العمل شريكاً أساسياً، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المُوقعة بين البلدين. ويأتي تفعيل هذا المركز في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم تنقل العمالة.

 

تسهيلات جديدة وتأمين لمستقبل العمالة

ورحب وزير العمل بالمشروع المقدم من الاتحاد الإيطالي للصناعات الحرفية (CNA)، والذي يهدف إلى تسهيل سفر 130 مواطناً مصرياً للعمل في إيطاليا، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية.

وفي ختام اللقاء، تم التنسيق لزيارة مُرتقبة للوزير محمد جبران إلى إيطاليا في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيلتقي بنظيره الإيطالي وممثلي اتحاد الغرف والصناعات الإيطالية وأصحاب الأعمال. كما حث الوزير على توقيع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري في مجال الضمان الاجتماعي، لضمان ضم مدد الخدمة واستفادة العمالة المصرية من التأمينات عند عودتهم إلى مصر، مما يضمن لهم حماية اجتماعية شاملة.

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

